Autobus troppo pieno, due ragazze svenute: il 23 ottobre lo sciopero degli studenti

Quasi due studenti su tre riferiscono di aver sempre trovato i mezzi di trasporto affollati, e più della metà racconta di aver spesso rinunciato a salire perché l'autobus era pieno: sono solo alcune delle evidenze emerse dall'ultimo sondaggio commissionato dall'Uds, l'Unione degli Studenti di Brescia, al termine di un questionario che ha raccolto in tutto 1.556 risposte.

Mezzi di trasporto troppo affollati

Nel dettaglio, il 62,5% afferma di aver sempre trovato i mezzi di trasporto affollati, e il 33,9% di averli trovati “spesso affollati”: infine, oltre il 50% afferma di essere spesso impossibilitato a salire sul mezzo. “E' inaccettabile – spiega Mara Voja del Liceo Bagatta di Desenzano del Garda – che la nostra sicurezza sia messa a rischio, in questo modo, ogni mattina. Pochi giorni fa due ragazze hanno addirittura avuto un mancamento per quanto era stipato il mezzo”.

Per gli studenti di Uds “situazioni di questo tipo si verificano costantemente, in città e in provincia, e sono segno della mancanza di interesse da parte delle istituzioni nei nostri confronti”. Tra gli altri dati raccolti, si segnala il 59,9% degli studenti che riferisce di come la situazione dei trasporti sia rimasta invariata rispetto all'anno scorso: per il 37,7% degli intervistati sarebbe addirittura peggiorata.

Studenti in sciopero il 23 ottobre

“Questi numeri – continuano da Uds – dimostrano che c'è bisogno di un cambiamento immediato, che sarebbe dovuto avvenire già tempo fa. Non c'è più nessuna giustificazione: il Covid c'è da due anni e ad oggi non è ancora stata trovata una modalità efficiente di gestione del servizio di trasporto”. Per questo motivo è stato indetto uno sciopero generale degli studenti per la mattina del 23 ottobre, in cui sarà richiesto un incontro con gli enti responsabili “per cambiare radicalmente la situazione attuale”. Il corteo si concluderà in Piazza Duomo a Brescia.