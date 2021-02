Brescia: approdano online i corsi di Villa Badia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid19 per la prima volta la stagione primaverile di corsi di formazione di Fondazione Dominato Leonense si terrà interamente online. Una proposta varia e programmata in vari momenti della giornata per non lasciarvi soli e poter soddisfare il desiderio di conoscenza e l’esigenza di allargare i propri orizzonti, stimolare la propria curiosità e mettersi in gioco.



Le lezioni saranno eseguite con il docente collegato, nessun video registrato, e strutturate in piccoli gruppi in modo da stimolare in modo attivo e partecipativo tutti gli iscritti. Punto di eccellenza della proposta di Fondazione Dominato Leonense sono i docenti, i quali, grazie alla loro comprovata istruzione ed esperienza, sono in grado di guidare, incoraggiare e motivare al massimo ogni allievo.



Tante le novità della stagione primaverile 2021 con occhio di riguardo al benessere personale con diverse proposte: il percorso “Meditazione: soluzione all’ansia da lockdown” per trovare dentro se stessi l’equilibrio perso e “Emozione: re-azione o motivazione?”, uno spazio protetto per riflettere su ciò che si prova e come questo possa influenzare le nostre scelte. Ampio spazio alla creatività e alla curiosità con gli incontri di ScopriBrescia “I capolavori dell’arte italiana” con cui poter visitare grandi opere dal divano di casa; più pratico ed espressivo il percorso di arteterapia, proposto sia per bambini che per gli adulti in due diverse fasce orarie.



Per coloro volessero approfondire il loro linguaggio comunicativo due interessanti opportunità: il corso di "Comunicazione assertiva", con la quale imparare a interfacciarsi efficacemente con gli altri e “Video: comunicare attraverso le immagini” un viaggio dal cinema a tiktok per spiegare come i video si siano imposti nel nostro quotidiano e come utilizzarli per promuovere il territorio. Presenti anche i consolidati e richiesti corsi di lingue straniere come spagnolo in due livelli, francese e tedesco. Due proposte anche per i bambini dagli 8 agli 11 anni: assoluta novità il percorso di arteterapia per bambini, i quali seguiti passo passo realizzeranno il loro supereroe ideale e il nuovo corso Gioca con l'inglese!, un divertente e utile supporto ai programmi scolastici. Tutte le lezioni saranno svolte sulla piattaforma Meet di Google, sarà cura di Fondazione Dominato Leonense programmare gli incontri e inviare agli iscritti il link di riferimento al corso: basta un solo click per accedere al percorso scelto! I corsi partiranno al raggiungimento del numero minino di iscritti; in seguito verranno inviate le coordinate per il pagamento tramite bonifico bancario e successivamente il link di accesso alle lezioni.



Ecco nel dettaglio i corsi proposti con il relativo programma e modulo di iscrizione:

♦♦♦ MEDITAZIONE: SOLUZIONE ALL’ANSIA DA LOCKDOWN Docente: Anna Sari, psicologa Associazione Psicologi del Benessere 6 incontri il lunedì, dalle 20.30 alle 21.30 Dal 22 Febbraio al 29 Marzo 2021 22 Febbraio | 1-8-15-22-29 Marzo 2021 Costo: 120 €

♦♦♦ CORSO DI SPAGNOLO BASE Docente: Inmaculada Costa Català, docente madrelingua di lingua e letteratura spagnola 10 incontri il lunedì, dalle 20.30 alle 22.30 Dal 22 Febbraio al 3 Maggio 2021 22 Febbraio | 1-8-15-22-29 Marzo | 12-19-26 Aprile | 3 Maggio 2021 Costo: 150 €

♦♦♦ CORSO DI SPAGNOLO AVANZATO Docente: Inmaculada Costa Català, docente madrelingua di lingua e letteratura spagnola 10 incontri il mercoledì, dalle 20.30 alle 22.30 Dal 24 Febbraio al 28 Aprile 2021 24 Febbraio | 3-10-17-24-31 Marzo | 7-14-21-28 Aprile 2021 Costo: 150 €

♦♦♦ CORSO TEDESCO BASE Docente: Nicola Bonini, docente di lingua e letteratura tedesca 10 incontri il martedì, dalle 20.30 alle 22.00 Dal 2 Marzo al 4 Maggio 2-9-16-23-30 Marzo | 6-13-20-27 Aprile | 4 Maggio 2021 Costo: 150 €

♦♦♦ CORSO DI FRANCESE BASE Docente: Laura Bertocchi, docente di lingua e letteratura francese 10 incontri il giovedì, dalle 20.30 alle 22.00 Dal 4 Marzo al 6 Maggio 2018 4-11-18-25 Marzo | 1-8-15-22-29 Aprile | 6 Maggio 2021 Costo: 150 €

♦♦♦ CORSO “EMOZIONE: RE-AZIONE O MOTIVAZIONE?” Docente: Sara Tomasoni, Counsellor di dinamiche relazionali 5 incontri il mercoledì, dalle 20.00 alle 21.30 Dal 3 Marzo al 31 Marzo 2021 3-10-17-24-31 Marzo 2021 Replicato: 5 incontri il venerdì, dalle 10.00 alle 11.30 Dal 2 al 30 Aprile 2021 2-9-16-23-30 Aprile 2021 Costo: 90 €

♦♦♦ CORSO DI ARTETERAPIA PER BAMBINI 8/11 anni Docente: Caterina Pia, educatrice e arteterapista 4 incontri il giovedì dalle 17.00 alle 18.00, replicati per 3 mesi Dal 4 Marzo al 27 Maggio 2021 Costo: 40 € per i 4 incontri mensili)

♦♦♦ MIGLIORA LA TUA AUTOSTIMA! Docente: Ettore Botti, psicologo e formatore 3 incontri il lunedì dalle 20.30 alle 22.30 Dal 12 al 26 Aprile 2021 12-19-26 Aprile 2021 Costo: 60 €

♦♦♦ CORSO DI ARTETERAPIA PER ADULTI Docente: Caterina Pia, educatrice e arteterapista 6 incontri il giovedì dalle 20.00 alle 21.30 Dal 25 Febbraio al 1 Aprile 2021 25 Febbraio | 4-11-18-25 Marzo | 1 Aprile 2021 Costo: 80 €

♦♦♦ CORSO DI COMUNICAZIONE ASSERTIVA Docente: Paolo Pedrioni, formatore Soluzioni & Formazioni 6 incontri il martedì, dalle 20.15 alle 22.15 Dal 9 Marzo al 13 Aprile 9-16-23-30 Marzo | 6-13 Aprile 2021 Costo: 110 €

♦♦♦ CORSO “VIDEO: COMUNICARE ATTRAVERSO LE IMMAGINI” Docente: Giovanni Del Bianco, videomaker e travel blogger 5 incontri il mercoledì, dalle 18.00 alle 20.00 Dal 24 Febbraio al 31 Marzo 2021 24 Febbraio | 3-17-24-31 Marzo 2021 Costo: 110 €

♦♦♦ CORSO “I CAPOLAVORI DELL’ARTE ITALIANA: STORIA E CURIOSITÀ” Docente: Laura , guida turistica di ScopriBrescia 6 incontri il venerdì, dalle 20.30 alle 21.30 Dal 12 Marzo al 16 Aprile 2021 12-19-26 Marzo | 2-9-16 Aprile 2021 Costo: 120 €

♦♦♦ CORSO GIOCA CON L' INGLESE! 8/11 anni Docente: Fausta Vacchelli, docente di lingua inglese 4 incontri il venerdì dalle 17.15 alle 18.15, replicati per 3 mesi Dal 5 Marzo al 28 Maggio 2021 Costo: 40 € per i 4 incontri mensili



PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI Fondazione Dominato Leonense: tel. 3316415475 mail: info@fondazionedominatoleonense.it