Youth CoLab: corsi e laboratori gratuiti per giovani dai 16 ai 34 anni

Al via a Brescia il progetto "Youth CoLab", finanziato dal bando regionale Giovani Smart e volto a promuovere forme di socialità e contrastare gli effetti psicofisici della pandemia per i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni. L'associazione Il Chiaro del Bosco Onlus è capofila del progetto, in collaborazione con Asst Spedali Civili di Brescia, Comune di Brescia e cooperativa La Rondine. L'iniziativa (già avviata) si snoda attraverso incontri e laboratori di lettura, scrittura, musica, pensiero, comunicazione digitale, a cura di esperti del settore: tutte le attività saranno sempre gratuite.

Il quartier generale del progetto sarà il CoLab Torre Cimabue, spazio a libero accesso aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 (ma ci sono attività che si prolungano anche fino alle 22, o in programma del weekend), inaugurato da poche settimane e che ha già visto un'affluenza di numerose persone, suddivise tra pazienti dei servizi di salute mentale, familiari, cittadini interessati al tema del benessere psichico.

Corsi e laboratori di CoLab

Questi sono alcuni dei laboratori previsti dal progetto, alcuni dei quali dedicati agli studenti degli istituti superiori: come i laboratori di P4C (Philosophy for Children) e Biblioteca vivente, un laboratorio filosofico di dialogo per dare ai giovani gli strumenti per aprirsi all'incontro con la diversità, o i laboratori di Scrittura emotiva, in cui attraverso la narrazione personale saraà possibile riconoscere e liberare sentimenti a volte nascosti, consentendo la rielaborazione delle proprie dinamiche interiori.

Ci sono poi i laboratori aperti alla cittadinanza. Tra questi:

Laboratorio di comunicazione digitale (accesso libero): per saperne di più su siti web e social;

Corsi di Mindfulness, per tenere alla larga i pensieri negativi: presentazione dei corsi il 25 novembre alle 19.30 e il 12 dicembre alle 19;

Laboratorio iO, Musica, un laboratorio aperto a ogni giovane che voglia approcciarsi al mondo della musica, anche senza competenze: primo corso dal 15 novembre 2022 al 7 febbraio 2023, ogni martedì dalle 20 alle 21.30;

Biblioteca del benessere (dettagli nei prossimi mesi);

Nuovo catalogo di libri viventi ed eventi a tema: incontri il 17 e il 31 ottobre, il 14 e il 28 novembre dalle 17 alle 19.

Come partecipare a CoLab

Tutti i corsi, salvo ulteriori indicazioni, si terranno al CoLab Torre Cimabue: informazioni e iscrizioni su youthcolab.it oppure via mail a info@youthcolab.it. Il CoLab, programma innovativo di psichiatria riconosciuto da Regione Lombardia e attuato dal Dipartimento di Salute mentale e delle dipendenze dell'Asst Spedali Civili, con il sostegno del Comune, è uno spazio fisico sperimentale di prossimità a supporto di percorsi di cura e inclusione sociale, aperto a collaborazioni con tutti gli attori del territorio interessati a promuovere una salute mentale di comunità, che ha quattro diverse anime: formativa, culturale, ricreativa, di orientamento.