"Social Media Marketing": corsi gratuiti per gli operatori turistici bresciani

In attesa di tempi migliori, magari con la riapertura delle rotte turistiche anche internazionali, Visit Brescia – braccio operativo di Bresciatourism – ha organizzato un ciclo di formazione gratuita di Social Media Marketing, rigorosamente online, rivolto a tutti gli operatori turistici bresciani.

Esperti del settore illustreranno le migliori pratiche per creare una Social Media Strategy e un piano editoriale, per pubblicare su Facebook e Instagram in modo professionale e implementare e gestire campagne sponsorizzate mirate ed efficaci.

Webinar per il turismo: in cosa consiste il corso

I webinar si terranno su piattaforma Zoom a febbraio (il 9, il 16 e il 23) e a marzo (il 2, il 19 e il 16): in tutto sono sei gli appuntamenti previsti, della durata di due ore ciascuno. Nel dettaglio, saranno cinque le giornate di formazione e un sesto evento, conclusivo, dedicato a domande e approfondimenti.

I docenti del corso saranno Egidio Ragnolini, informatico ed appassionato del mondo del marketing, e Giuliano Tabacco, laureato in Lettere moderne e con dottorato di ricerca in Generi letterari. Tutte le informazioni e le modalità d'iscrizione sono disponibili a questo link. Di seguito, invece, il calendario completo.

Social Media Marketing: il calendario completo