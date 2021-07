Security: da Mega Italia Media il primo corso online certificato per esperti in sistemi di sicurezza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Sicuritalia è la prima azienda italiana operante nel settore Security ad avviare il processo di certificazione IMQ della rete tecnica interna e del proprio network di Punti Assistenza Tecnica Affiliati. Un traguardo importante raggiunto grazie ad un articolato percorso formativo e di certificazione prodotto da Mega Italia Media S.p.A., eLearning company bresciana, in collaborazione con vari professionisti della sicurezza. La qualità del corso e il rigore didattico che contraddistingue la piattaforma di erogazione (DynDevice LMS) sviluppata da Mega Italia Media S.p.A. hanno permesso l’ottenimento, dopo una lunga e articolata verifica da parte di IMQ, della certificazione del corso.



Il ciclo formativo, della durata di 20 ore, ha coinvolto oltre 150 risorse, con l’obiettivo di renderle in grado di progettare, realizzare e fornire servizi di sicurezza e prepararle all’esame per la certificazione professionale IMQ-AIRVIDEO in “Esperti d'impianti d'allarme intrusione, anti rapina e di videosorveglianza”. Il percorso è rivolto a due categorie professionali: - responsabile tecnico che gestisce e dirige le varie fasi della valutazione del rischio, progettazione dell'impianto o validazione del progetto - esperto tecnico che coordina/pianifica le varie fasi del processo di installazione, messa in servizio e manutenzione/riparazione di un impianto.



“Traguardi così importanti", ricorda Pietro de' Castiglioni, responsabile dell'Area Produzione Corsi di Mega Italia Media S.p.A., "possono essere raggiunti solo con una progettazione e una realizzazione di qualità dimostrabile e certificata, in tutte le fasi della produzione del corso, con la collaborazione continua di professionisti e docenti qualificati. Fondamentale è inoltre il rigore didattico e l'efficacia dimostrabile della modalità di fruizione del corso e-learning”. Questo d’altronde è l’obiettivo al centro delle attività dell’eLearning company bresciana: “una formazione che sia realmente efficiente ed efficace e che costituisca, per le aziende che scelgono il valore della qualità, un vantaggio competitivo concreto rispetto alla concorrenza” conclude de’ Castiglioni.