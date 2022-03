La scuola Polgai di Brescia: torna in presenza il corso per Allievi Agenti di Polizia

Sono tornati in presenza, dopo mesi di lezioni teoriche a distanza, gli allievi agenti della Polizia di Stato della scuola Polgai di Brescia, in Via Veneto: oltre alle lezioni in aula, a breve intraprenderanno anche la parte (fondamentale) dell'addestramento sul campo. Alla Polgai di Brescia, per il 216mo Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, sono stati assegnati 130 frequentatori: in tutto 83 uomini e 47 donne, con un'età media molto bassa (di soli 24 anni). Provengono da diverse regioni italiane, e tra loro ci sono anche cinque bresciani.

Il corso è iniziato alla fine dello scorso anno, e vi partecipano 1.650 allievi in tutta la penisola, suddivisi nelle scuole di Abbasanta, Alessandria, Campobasso, Caserta, Cesena, Nettuno, Pescara, Peschiera del Garda, Piacenza, Spoleto e Vibo Valentia. Oltre a Brescia, ovviamente.

La scuola Polgai

La scuola Polgai (acronimo di Polizia giudiziaria, amministrativa e investigativa) prevede un corso di una durata complessiva di otto mesi, con due diversi periodi formativi. Il primo, di sei mesi fino al 19 giugno, con segmenti di formazione a distanza e in presenza è finalizzato alla nomina di “Agente in prova”: il secondo, di due mesi fino al 19 agosto, è articolato in una prima fase volta al completamento delle attività formative, e una seconda di applicazione pratica in ufficio e nei reparti di assegnazione.

Gli obiettivi del corso

Gli obiettivi del corso sono funzionali all'immissione degli allievi nei ruoli di “Agenti” e “Assistenti”: il percorso formativo punta a preparare un operatore di polizia in grado di acquisire esperienze cognitive, competenze tecniche e operative, gli immancabili “orientamenti valoriali”. Al termine del corso saranno subito in servizio, e nel farlo dovranno essere capaci “di far fronte alla domanda di sicurezza proveniente dalla società, in maniera eticamente consapevole: professionisti capaci di porre in essere misure atte a prevenire e reprimere le offese all'individuo, al gruppo e alla collettività”.