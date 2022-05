Tech Week e Game Lab: la Scuola Comics Brescia e la sfida della Game Industry

Visioni contemporanee e linguaggi digitali. Skills trasversali per architettare mondi inediti attraverso metodi e strumenti di lavoro che assottigliano sempre più il confine tra reale e immaginario. Scuola Internazionale di Comics Brescia apre le porte al pubblico per la Tech Week, tre giorni interamente dedicati al mondo dei videogiochi: talk, incontri e workshop per esplorare le opportunità lavorative su un mercato in forte crescita, scoprire quali sono e quali saranno i requisiti e le competenze più richieste dalla Game Industry.

Il nuovo dipartimento Game Lab

L’evento sarà quindi occasione per presentare Game Lab, nuovo dipartimento pensato per prepare tutte le figure professionali richieste dal settore videoludico. Scuola Comics Brescia infatti amplia la proposta formativa con i corsi triennali di Game 2D Art, Game 3D Art, Game Design e Game Programming: un totale di 1500 ore di lezioni frontali teoriche e pratiche, esercitazioni e progetti in team. Sotto la guida dei docenti, esperti e professionisti del gaming, gli studenti impareranno a progettare videogiochi partendo dal concept iniziale fino alla creazione di asset 2D, 3D, animazioni, scultura digitale, modellazione, texturing fino alla programmazione con i software più aggiornati. Al termine del percorso didattico ogni gruppo avrà realizzato un prodotto finale compiuto e spendibile nell’industria game.

“L’immaginazione dei nostri studenti si trasforma in un processo produttivo, dove il mondo simbolico prende vita in un racconto visivo e il pensiero si concretizza in un segno – spiegano Maria La Duca e Marta Comini, coordinatrici di Scuola Comics Brescia – Le materie tradizionali si fondono sempre di più con le nuove tecnologie e, forti dell’esperienza maturata in questi anni, con l’anno accademico 2022/2023 entreremo a tutti gli effetti nel futuro della didattica”.

I numeri della Game Industry

L’obiettivo è formare figure con abilità operative da subito spendibili e facilitare così l’accesso alla professione in un settore che sta registrando una crescita esponenziale in termini di fatturato. I dati forniti da Growth Capital disegnano un quadro molto positivo: nel 2020 l’industria del gaming ha superato i 175 miliardi di dollari di ricavi, superando la televisione, il cinema e la musica. Non da meno l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, solo pochi mesi fa, per circa 70 miliardi di dollari. Solo in Italia, secondo l’indagine condotta dall’Italian Interactive & Digital Entertainment Association, il giro d’affari nel 2021 è stato di 2 miliardi e 243 milioni di euro, con una crescita netta del 2,9%.

Il programma della Tech Week

Per partecipare agli appuntamenti in agenda è obbligatorio prenotarsi compilando il form al link: https://forms.gle/u3kbZaSMexvqoc6u8

Giovedì 26 maggio GAME LAB

dalle 10 alle 11 - Roundtable | Lavorare nell’industria videoludica - Luca Cafasso (34BT), Mattia Bernatti (34BT), Matteo Sciutteri

dalle 11 alle 12 - Talk | Game Production phases - Luca Cafasso (34BT)

dalle 12 alle 13 - Talk | Figure professionali nell’industria videoludica - Michele Bertolini (34BT)

dalle 14 alle 15 - Roundtable | Cos’è la Game Art - Michele Bertolini (34BT), Luca Cafasso (34BT)

dalle 16 alle 17 - Roundtable | Cos’è il Game Design - Luca Cafasso (34BT), Mattia Bernatti (34BT), Matteo Sciutteri, modera Tiziano Giardini (34BT)

dalle 17 alle 18 - Roundtable | Cos’è il Game Programming - Tiziano Giardini (34BT), Luca Falco (Zuru Tech)

Venerdì 27 maggio GAME LAB

dalle 10 alle 11 - Talk | Quickload powered by OGR introduction - Tiziano Giardini (34BT)

dalle 11 alle 12 - Talk | Mixing Media - Come parlare a target diversi attraverso programmi TV e Game - Mash&co

dalle 12 alle 13 - Talk | Accessibility and games - Come i non vedenti utilizzeranno i videogiochi nel futuro – Novis Games

dalle 14 alle 15 - Talk | Game prototyping - Giuseppe Franchi

dalle 15 alle 18 - Workshop | Paper Prototyping - Giuseppe Franchi

Sabato 28 maggio GAME LAB

dalle 10 alle 11 - Talk | Game 2D Art – Il percorso del concept: dall’idea al 3D - Marco Soresina (3D Media Toonz)

dalle 11 alle 13 - Workshop | 2D and 3D Art - Marco Soresina (3D Media Toonz)

dalle 14 alle 15 - Talk | Working at a AAA Studio - Jami Salati e Davide Cavuoto (Ubisoft)

dalle 15 alle 16 - Roundtable | Indie game dev talk - Federico Gallucci, Tommaso Verde e Jami Salati (Ubisoft)

dalle 17.15 alle 18 - Chiusura lavori - Presentazione Game Lab, ringraziamenti, domande dal pubblico con Vittorio Bustaffa (Coordinatore Didattico della sede di Brescia)

Sabato 28 maggio - Corsi anno accademico 2022/2023