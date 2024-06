L'azienda che cerca 30 giovani e li paga 1.500 euro al mese per studiare

Selezionare e formare giovani da specializzare nel settore dell’economia circolare e, in particolare del riciclo di metalli, in grado di utilizzare tecnologie moderne e innovative. È questo l’obiettivo del corso di apprendistato professionalizzante organizzato da Rmb spa, una delle principali piattaforme polifunzionali d’Europa per il recupero di metalli, rivolto a giovani tra i 18 e 29 anni con un attestato triennale o diploma superiore.

1.500 euro al mese

Il corso, della durata di 9 mesi con inizio dal prossimo 2 settembre e fino al 31 maggio 2025, si propone di sviluppare competenza e formare “Tecnici specializzati alla conduzione di impianti innovativi nel ricicli dei metalli”. Il percorso formativo, gratuito e retribuito con 1.500 euro netti al mese, prevede un impegno di 40 ore settimanali, alternando al mese una settimana di lezioni teoriche in aula con docenti esperti e tre settimane di attività pratica nei reparti con un tutor dedicato per ciascun allievo.

“La particolarità delle lavorazioni della nostra azienda, in costante crescita come del resto il settore di riferimento – spiega Antonio Amato, ad di Rmb spa – rende difficile trovare sul mercato lavoratori forniti di una professionalità che possa soddisfare le nostre esigenze. Per questa ragione da tempo sviluppiamo percorsi formativi interni per rendere già operativo il personale. Abbiamo già realizzato, a tal proposito, due edizioni di un Its (Istituto Tecnico Superiore) interno per giovani diplomati: ora abbiamo deciso di organizzare un corso di apprendistato retribuito, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato”.

Informazioni e iscrizioni

La sede del percorso di apprendistato sarà a Polpenazze del Garda, il termine ultimo per presentare la propria candidatura il 5 luglio prossimo: nel corso dello stesso mese si terrà la selezione con colloquio di ammissione. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito rmbformazione.it: “Mettiamo in campo esperienza formativa e industriale – sottolinea infine Giuseppe Colosio, responsabile del progetto – con docenti esperti sia esterni che interni e con tutor dedicati per una formazione su misura. In questo modo è possibile preparare tecnici con profili professionali ad elevate competenze pratiche coerenti con le esigenze dell'azienda”. Rmb spa conta oltre 300 dipendenti e un fatturato che sfiora il mezzo miliardo di euro: lo scorso anno sono state assunte più di 30 persone, altrettante lo saranno nel 2024.