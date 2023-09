Tutti i corsi della Scuola popolare di musica di Brescia: aperte le iscrizioni

Sono aperte fino al 6 ottobre le iscrizioni alla Scuola popolare di musica promossa dall’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” - Banda cittadina di Brescia - per l’anno scolastico 2023/2024.

I corsi 2023/2024

La Scuola popolare di musica promuove, per bambini (a partire dai 4 anni), giovani e adulti senza limiti di età, i seguenti corsi: flauto traverso, oboe, fagotto, clarinetto, sassofono, tromba, corno, trombone eufonio, bassotuba, percussioni, mandolino, chitarra, contrabbasso, fisarmonica, canto lirico, violino, violoncello, flauto dolce per adulti, musicoterapia individuale e per piccoli gruppi, propedeutica musicale e alle percussioni, tecnica direttoriale, musica d’insieme, marching band, educazione musicale e lettura ritmica. Due sono le novità di quest’anno scolastico: il corso di flauto dolce per adulti, e il corso di musicoterapia individuale e per piccoli gruppi.

Per tutti i nuovi iscritti (soprattutto per i bambini, a partire dagli 8 anni, e gli adolescenti) è prevista, lunedì 9 ottobre alle ore 17,00, la prova attitudinale e di conoscenza dei diversi strumenti in modo da poter agevolare la scelta dello strumento stesso. Agli allievi che non ne siano in possesso, la Scuola fornisce in uso gratuito lo strumento musicale prescelto.

Informazioni e iscrizioni

Le iscrizioni si raccolgono presso la sede della scuola in via Odorici (all’interno del parco pubblico) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18. È possibile contattando la Segreteria, ricevere e inviare la scheda di iscrizione compilata anche via mail. Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare in segreteria allo 030 3756449 oppure inviare una mail a scuola@filarmonicacapitanio.it.