Il primo corso in Italia in "Marketing e Design culturale con Intelligenza artificiale"

A Brescia, all'Accademia di Belle Arti Laba, il primo corso Its in Italia in “Marketing e Design culturale in ambito Intelligenza artificiale”, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e ammesso da Regione Lombardia tra i progetti di formazione post-diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata biennale. Promosso da I-Crea Academy Fondazione ITS, nuovo Istituto tecnico superiore che vede tra i soci fondatori Fondazione La Triennale di Milano, Città metropolitana di Milano, LIUC Università Cattaneo e la stessa Laba, il percorso didattico – progettato da un team di docenti dell'accademia Laba – formerà una figura professionale altrettanto inedita, quella di “Tecnico superiore per la produzione/riproduzione di artefatti artistici”.

I diplomati saranno operatori “in grado di avere una visione ampia di interpretazione e creazione di artefatti visivi e in senso lato culturali; di sapere leggere un video, un prodotto digitale e al contempo di avere le competenze tecniche per crearne autonomamente, con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e di ogni altro strumento digitale adatto allo scopo; non ultimo, in grado di affrontare problematiche legate a questioni economiche, giuridiche e organizzative inerenti a questa attività di promozione e valorizzazione, che coniuga comunicazione culturale, pianificazione strategica e nuove tecnologie”.

Iscrizioni aperte

Le iscrizioni sono già aperte al link laba.edu/itsacademy: qui è possibile approfondire tutti i dettagli legati all'offerta formativa del corso, ma ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero 030 5356072 oppure inviando una mail a icreaitsacademy@laba.edu. Il corso partirà il 30 novembre 2023 e si terrà a Brescia nella sede Laba di Via Cefalonia 58: è previsto un test di ammissione, nella stessa sede, lunedì 23 ottobre alle 10. Sono 25 i posti disponibili per accedere al corso, con i seguenti requisiti: almeno 18 anni, residenza o domicilio in Lombardia, diploma di istruzione secondaria superiore o diploma professionale di IV anno IeFP (più certificato IFTS).

I dettagli del corso

La durata del corso è biennale, per 2mila ore complessive con frequenza obbligatoria per almeno l'80% delle ore previste. Di queste, 1.200 ore saranno dedicate a lezioni frontali in aula, laboratori, workshop, case history, visite guidate sul territorio: altre 800 ore saranno di stage. La certificazione finale sarà un diploma di Istruzione tecnica superiore V livello EQF europeo, riconosciuto dal Miur. L'obiettivo: fornire una solida base di conoscenze nel campo del marketing e dell'intelligenza artificiale, combinando le due discipline in modo creativo e innovativo, nell'ambito della gestione dei beni e delle risorse culturali e artistiche, in particolare del territorio.