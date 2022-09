Corso per aspiranti manutentori, assunzioni in vista in 4 aziende bresciane

Si chiama "Future4steel" il piano di formazione professionalizzante per aspiranti manutentori promosso dalle aziende metallurgiche Acciaierie Venete spa, Asonext spa, Duferco travi e profilati e Feralpi Group (tre sono bresciane doc, tutte e 4 hanno stabilimenti in provincia), in collaborazione con Randstad Italia. Il progetto - in partenza a ottobre 2022 - ha lo scopo di crescere nuove risorse sulle conoscenze e competenze richieste dal ruolo, e prevede l'assunzione a tempo pieno, in forma di apprendistato di primo livello, di ragazzi diplomati al di sotto dei 25 anni.

Il programma formativo sarà suddiviso tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche direttamente sul campo, negli impianti delle aziende coinvolte, e potrà offrire - oltre a un certificato di specializzazione superiore - la possibilità di un'assunzione in uno dei quattro gruppi che hanno lanciato la campagna.

La nota congiunta delle aziende

"A Future4steel, a future4you" è il claim della campagna: "In Future4steel - si legge in una nota congiunta - quattro tra le più importanti voci della siderurgia italiana si uniscono nell'idea condivisa e corale che il proprio avvenire debba contare sui giovani. E' su di loro, infatti, che noi azienda vogliamo investire, con il comune obiettivo di prepararli alle sfide che l'evoluzione del settore portare con sé. Future4steel è una storia che insieme abbiamo deciso di scrivere per il futuro della siderurgia e per coloro che vorranno prenderne parte: è la nostra scommessa sui giovani, affinché siano al contempo protagonisti e promotori di crescita e sviluppo".

Programma e candidature

Gli apprendisti, scrivono ancora le aziende coinvolte, potranno acquisire competenze di alto livello tecnico, affiancare i professionisti in materia, apprendere conoscenze e segreti del mestiere, e ancora "scoprire il fascino unico dell'acciaio in aziende leader di mercato e dal respiro internazionale".

Per saperne di più è possibile consultare la sezione dedicata del portale di Randstad: il Recruiting Day è fissato per il prossimo 27 settembre dalle 15 alle 17. E' possibile anche candidarsi direttamente inviando il proprio curriculum all'indirizzo mail academy.technical@randstad.it.