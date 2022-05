Sider+: 96 ore di formazione gratuite con Feralpi (e la possibilità di assunzione)

Ai blocchi di partenza la quarta edizione di Sider+, il progetto del Gruppo Feralpi che negli ultimi anni ha formato più di 50 addetti alle aree produttive in ambito siderurgico. L'iniziativa è aperta a candidati in possesso di un titolo di studio tecnico (diploma o qualifica professionale) oppure con esperienza pregressa in ambito metalmeccanica: ai selezionati Feralpi offrirà un'attività di formazione gratuita per una durata di 96 ore.

Il programma del corso

Una prima fase sarà focalizzata sulla tutela della salute delle persone e sarà caratterizzata da moduli tecnici, mentre le restanti ore tratteranno tematiche nel perimetro della sicurezza, delle soft skill e della digitalizzazione. Non ci sarà solo formazione teorica, ma anche attività di laboratorio. Infatti, il percorso didattico riserverà la possibilità di sostenere l’esame per l’ottenimento degli attestati per l’utilizzo dei carrelli elevatori e del carroponte.

Valutazione quotidiana dei docenti, un assessment e un test finale identificheranno i candidati ai quali verrà proposto un contratto di assunzione nei siti produttivi di Lonato del Garda e Calvisano.

Come candidarsi

Per candidarsi, come detto, è necessario possedere un titolo di studio tecnico (diploma o qualifica professionale) oppure un'esperienza pregressa in ambito metalmeccanico (oltre ad avere “grande motivazione”). Per prenotare il colloquio è possibile rivolgersi all'Ufficio personale di Feralpi Siderurgica, telefonando allo 030 9996521, oppure direttamente alla filiale Maw di Gavardo.

“Le imprese manifatturiere come quelle siderurgiche – commenta Antonio Cotelli, direttore delle risorse umane del Gruppo Feralpi – hanno un tasso di evoluzione tecnologica sempre più alto, per rispondere ai nuovi standard richiesti dal mercato. Non è più sufficiente acquisire tecnologie, ma per alimentare la crescita è determinante disporre di competenze aggiornate a ogni livello. E' quindi necessario mantenere alta l'attenzione su un ruolo cruciale per la nostra organizzazione come quello di operatore delle aree produttive”.

Il Gruppo Feralpi

Il Gruppo Feralpi è tra i principali produttori siderurgici in Europa, con un fatturato di 1,24 miliardi di euro e oltre 1.700 dipendenti diretti. E' specializzato nella produzione di acciai destinati all'edilizia e ad applicazioni speciali. La capogruppo Feralpi Siderurgica è stata fondata nel 1968 a Lonato: oggi il Gruppo è internazionale e tra i leader in Italia ed Europa nella produzione di tondo per cemento armato in barre, vergella liscia e nervata, tondo ribobinato, trafilato e rete elettrosaldata.