"Operation Graduate Program": un corso (e un lavoro) nella siderurgia per giovani diplomati

Feralpi, tra i principali produttori siderurgici in Europa e specializzato nella produzione di acciai destinati sia all’edilizia sia ad applicazioni speciali, sceglie Adecco, società specializzata di The Adecco Group, per lanciare l’Operation Graduate Program, un progetto finalizzato alla formazione in ambito tecnico per giovani diplomati. Fin da subito i candidati verranno inseriti con contratto di apprendistato staff leasing nei reparti di produzione dell’azienda, presso gli stabilimenti di Lonato del Garda, Calvisano e Lecco.

Il progetto, in partenza a gennaio 2024, è nato – si legge in una nota – “dalla volontà di ricercare le abilità e le attitudini che faranno la differenza nel futuro, provvedendo poi, attraverso un percorso strutturato di lezioni teoriche e training-on-the-job continuo, al completamento delle hard skill necessarie per operare nel settore”.

Come candidarsi

Per accedere alla selezione, si richiede il possesso di un diploma quinquennale o qualifica quadriennale, disponibilità a operare su tre turni a ciclo continuo, capacità comunicativa, motivazione, nonché propensione all'apprendimento continuo e al lavoro di squadra. La fase di selezione, che si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre, vedrà il susseguirsi di colloqui individuali, giornate di open day aziendali e attività di assessment in logica gamification, con l’obiettivo di far emergere le proprie competenze trasversali e mettersi alla prova in un contesto innovativo e sfidante.

Chiunque fosse interessato a ottenere maggiori informazioni sul progetto e intraprendere i primi colloqui in azienda è invitato a partecipare all’open day organizzato da Feralpi il 23 novembre, dalle 09 alle 12 nello stabilimento di Feralpi Siderurgica a Lonato in Via Campagna Sopra. Maggiori dettagli sulle modalità di candidatura sono inoltre disponibili a questo link.