Tutto pronto al centro commerciale Elnòs Shopping di Roncadelle per la seconda edizione dei Job Days, due giornate interamente dedicate all’orientamento e alla formazione professionale. L’evento è stato ideato per offrire supporto a chi è alla ricerca di un impiego, illustrando le posizioni aperte all’interno dello shopping mall, dando spazio e visibilità a realtà commerciali interne ed esterne al centro.

I Job Days di Elnòs Shopping

Il doppio appuntamento è fissato per venerdì 17 e sabato 18 maggio nello spazio eventi al primo piano, dalle 10 alle 18: in cartellone, si legge in una nota, incontri e attività che daranno la possibilità ai partecipanti di scoprire nuove opportunità di lavoro e formazione, incontrando referenti e consulenti HR, alcune realtà commerciali del centro, esperti dell’agenzia di lavoro Man at Work.

“I Job Days – fanno sapere da Elnòs Shopping – hanno l’obiettivo di approfondire i temi legati alla crescita professionale e offrire e facilitare la consultazione delle offerte di lavoro dei punti vendita. Tutti i partecipanti avranno la possibilità di lasciare il proprio curriculum per proporre una candidatura spontanea ed effettuare spped date lavorativi”.

Le posizioni aperte

Per partecipare agli “speed date” lavorativi in programma nei due Job Days, i candidati dovranno prenotarsi, individuando uno slot orario in cui svolgere il colloquio per la posizione desiderata nella sezione dedicata del sito web di Elnòs Shopping.

Queste alcune delle realtà che nel weekend offriranno opportunità di lavoro: Ikea; Fra Diavolo Pizzeria; Rituals; Alice Pizza; Dry Car Wash; Primark; Clayton. Attivo anche uno stand dell’agenzia Man at Work, oltre a uno spazio dedicato alle “job opportunities” nel centro: qui sarà possibile lasciare il proprio curriculum per candidature spontanee e saranno disponibili ulteriori annunci di lavoro. Informazioni anche su elnosshopping.info.