Un corso (a Brescia) per imparare ad andare in bicicletta

Ripartirà giovedì 26 ottobre il corso di bici per donne organizzato dalla cooperativa ManoLibera in collaborazione con Associazione Via Milano 59 e Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta. Giunto ormai alla terza edizione, il corso – si legge in una nota – “vuole sostenere donne di ogni età e provenienza che hanno mai potuto imparare ad utilizzare una bicicletta, insegnando loro una competenza che permetta l'accesso al luogo di lavoro e la fruizione di luoghi della città lontani da loro”.

La bicicletta intesa quindi come un mezzo importante per favorire l'indipendenza di ognuna, la propria autostima e un processo di empowerment. Come detto il corso prenderà il via il 26 ottobre e si svolgerà per 6 giovedì, dalle 10 alle 12.30: sono previste lezioni di gruppo e individuali, fino alle prove su strada per chi ha imparato a pedalare con sicurezza.

I dettagli del corso (e come iscriversi)

La partecipazione è gratuita ma i posti disponibili sono limitati: è necessaria la prenotazione scrivendo o chiamando al numero 380 4354500. Queste le date del corso: 26 ottobre e a seguire 2, 9, 16, 23 e 30 novembre. Ritrovo alle Case del Sole di Via Milano 105: le lezioni individuali, da concordare con le partecipanti, si terranno su strada a partire da dicembre. Al termine del corso sarà organizzata una gita sociale (in data da concordare). Niente bicicletta, niente paura: “Se non hai la bici, te la prestiamo noi”, fanno sapere gli organizzatori.