Brescia: corsi gratuiti per donne disoccupate (e non) al laboratorio Marchetti Uno

Un carnet di otto corsi, tutti completamente gratuiti, rivolti alle donne e in particolare e coloro attualmente disoccupate: con l'obiettivo, come ricorda l'assessorato alle Pari opportunità del Comune di Brescia, di promuovere la realizzazione lavorativa delle donne. E' questo il “pacchetto” offerto dalla Loggia e in programma nel laboratorio di sartoria Marchetti Uno Atelier di Via Marchetti, la location dove verranno appunto proposti i corsi di formazione gratuiti.

I corsi, fa sapere il Comune, intendono supportare il miglioramento costante e rafforzare la fiducia nelle proprie abilità. La formazione continua rappresenta infatti un'occasione per chi è disoccupato, perché può capovolgere un momento negativo in una nuova opportunità, permettendo di arricchire il curriculum con competenze nuove e attuali. La presenza di persone di diverse etnie, inoltre, può avviare un nuovo cambiamento in una località di una società davvero coesa.

I corsi gratuiti proposti dal Comune

Questi sono i corsi proposti nel laboratorio di Via Marchetti già dal mese di novembre:

Taglio e cucito

Sartoria

Uncinetto (tecnica Granny Square)

Bigiotteria

Italiano per stranieri

Acquerello

Fotografia

Scrittura creativa

Per informazioni ed iscrizioni scrivere all’indirizzo mail iscrizionisegreteriamorelli@comune.brescia.it oppure telefonare ai numeri 030 2977314 – 335 5422799 – 339 8740445.

Il laboratorio Marchetti Uno Atelier

Il laboratorio di sartoria Marchetti Uno Atelier è stato inaugurato alla fine del 2020 su iniziativa dell'assessore Roberta Morelli, a seguito dei precedenti progetti (cofinanziati dalla Regione) “Non è mai troppo tardi” e “Tra il dire e il fare”. Le competenze acquisite al “lab” saranno spendibili sia nel mercato del lavoro che in ambito familiare. Il progetto è coordinato dall'associazione Prisma Luce, che ha individuato in Elisabetta Riolfatti la docente che proporrà le diverse attività (di sartoria). Riolfatti, insegnante nel settore della moda da più di 10 anni, ha lavorato come modellista per grandi brand del settore come Giorgio Armani, Laura Biagiotti, Emanuel Ungaro, Missoni Sport e altri.