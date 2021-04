Confagricoltura riparte con "FormArSì": il catalogo completo dei corsi

Ci sono i corsi più “tecnici”, come quello per addetti antincendio o di primo soccorso, oppure specifici ad esempio per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, o per la conduzione di trattori agricoli o forestali: sono solo alcuni del lungo elenco reso noto in questi giorni da Confagricoltura Brescia, che anche per il 2021 (a partire dalla metà di aprile e fino alla fine dell'anno) rilancia con una vasta gamma di corsi di formazione a disposizione di agricoltori, iscritti e associati.

Il nuovo progetto “FormArSì”

Il nuovo progetto formativo si chiama “FormArSì”, che si articola in tre fasi: il catalogo dei corsi organizzati dall'associazione lungo l'intero anno, liberamente consultabile a questo link; l'avvio di un ufficio formazione dedicato nella sede di Via Creta, in città; la possibilità di restare informati sulle iniziative anche direttamente online, sul sito web di Confagricoltura e relativi account social.

Il progetto “FormArSì” conta già su un'offerta di circa un centinaio di proposte formative, in aula oppure online, dedicate non solo alla formazione obbligatoria per gli addetti all'agricoltura ma anche al rafforzamento delle competenze imprenditoriale. Grazie alla collaborazione con Enapa e Eapral, enti di formazione riconosciuti a livello nazionale e regionale, le proposte spaziano nello specifico in tre aree tematiche.

Le tematiche dei corsi in programma

La più corposa, ovviamente, è quella relativa alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni, sia per i dipendenti che per gli imprenditori: si va dal corretto uso dei mezzi aziendali (trattori, carrelli, piattaforme) fino alla gestione delle emergenze (i citati corsi antincendio e di primo soccorso). Ma molta attenzione è riservata anche ai temi della sostenibilità, dal benessere animale ai fitofarmaci, alla sicurezza alimentare, allo sviluppo dell'imprenditorialità.b

Informazioni e iscrizioni

“La formazione – spiega il presidente di Confagricoltura Brescia, Giovanni Garbelli – è indispensabile per affrontare le sfide del mercato e per cogliere le opportunità dell'innovazione. Per questo abbiamo deciso per un ulteriore rilancio, che affiancherà al catalogo annuale anche un ufficio formazione interno, operante in stretta collaborazione con gli uffici che supportano le aziende associate nella gestione dei dipendenti”. Per informazioni e iscrizioni, oltre al sito web, è possibile contattare formazione@confagricolturabrescia.it oppure lo 030 2436225.