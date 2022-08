Come preparare e cucinare lo spiedo bresciano: il corso in castello a Brescia

"Impara a cucinare lo spiedo": è questo il titolo del corso dimostrativo (livello base) per conoscere come cucinare lo spiedo bresciano. Appuntamento sabato 27 agosto a Brescia - ultimi posti disponibili: iscrizioni a questo link - nell'area eventi di We Love Castello, l'appuntamento cult dell'estate cittadina (e non solo). Il corso è organizzato da Ferraboli, partner di We Love Castello e storico produttore bresciano - il quartier generale è a Prevalle - di spiedi e girarrosti.

"Impara a cucinare lo spiedo"

Partecipare costa 40 euro: la cifra è comprensiva di corso base e pranzo, dalle 10 alle 14 in castello. Il ricavato verrà donato per il restauro della locomotiva di Brescia. "Una appassionante mattinata - fanno sapere gli organizzatori - in compagni di Gigi e della famiglia Ferraboli in cui potrete scoprire tutti gli aspetti principali e basilari legata alla cucina dello spiedo bresciano". Ovvero, dalla sua preparazione alla cottura: il corso si concluderà con un pranzo a base di polenta e spiedo, in cui saranno serviti anche i prodotti preparati nel corso della mattinata.

Il corso "Impara a preparare lo spiedo" sarà anticipato da una serata (ma solo su invito) dedicata proprio allo spiedo bresciano, che vedrà la partecipazione di un maestro del settore: si tratta di Carlo Bresciani, lo chef titolare dello storico ristorante Cascina San Zago di Salò, dove lo spiedo è un piatto da sempre proposto e valorizzato. Per la cronaca, la serata s'intitola "We Love Spèt".

Ferraboli e We Love Castello

L'azienda Ferraboli, come detto, è un pezzo di storia dell'imprenditoria bresciana. Fondata nel 1964, produce da allora attrezzature e accessori di qualità per la cottura degli alimenti su griglia, piastra e spiedo: dai barbecue a gas o a carbonella alle graticole e bistecchiere elettriche, oltre ovviamente a spiedi e girarrosti. Ferraboli è partner ufficiale di We Love Castello, l'evento estivo che da settimane riempie le serate della città. "L'azienda di Prevalle - si legge - è convinta del grande valore culturale di We Love Castello e riconosce nel respiro gastronomico della manifestazione un'occasione preziosa".