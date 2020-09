Brescia: corsi di formazione regionali 2020

Una disoccupazione alla tedesca, che in provincia di Brescia si traduce ad esempio con una quota di poco superiore al 6%, e un Prodotto interno lordo di oltre 366 miliardi di euro, quasi il 22% del totale nazionale e per intenderci superiore, da solo, al totale di tutte le Regioni del Centro Italia: sono solo alcuni numeri che rendono l'idea della “forza” della Lombardia, da tempo definita come “la locomotiva d'Italia”.

Lavoro e formazione

Dunque il lavoro è di primaria importanza, così come lo è il percorso formativo che lo anticipa (dalle scuole superiori alle università, l'alternanza scuola-lavoro, i nuovi e sperimentali Istituti tecnici) e il percorso formativo che invece può accompagnare i giovani e i meno giovani anche al termine della formazione scolastica.

Regione Lombardia

Ci sono tanti, tantissimi corsi di formazione riconosciuti a livello regionali, e promossi e suggeriti proprio dalla Regione. Bastano pochi clic per raggiungere l'area dedicata sul sito web del Pirellone: il lungo elenco della sezione “Lavoro e Formazione professionale” si completa con gli ammortizzatori sociali, l'apprendistato, la Dote Unica Lavoro, la Formazione per il lavoro, la Garanzia Giovani, i tirocini, le altre opportunità di lavoro.

Nel dettaglio, la sezione specifica dedicata alla “Formazione per il lavoro” presenta il cosiddetto “catalogo dell'offerta formativa” per maggiorenni, rivolto a lavoratori e disoccupati e in continuo aggiornamento. Il catalogo, suddiviso in due link, contiene le opportunità formative professionalizzanti degli enti accreditati al sistema di formazione di Regione Lombardia.

Il catalogo dell'offerta formativa

I corsi disponibili sono finalizzati all'ottenimento di competenze professionali direttamente spendibili nel mercato del lavoro. Non solo: hanno l'obiettivo di agevolare il reinserimento occupazionale di chi è uscito dal lavoro e desidera ritrovare occupazione, intendono favorire il potenziamento e la crescita professionale di chi lavoro, in un'ottica di apprendimento lungo tutto l'arco della vita. In ultimo, ma non per importanza, possono essere attivati con Dote Unica Lavoro, una politica attiva regionale che mira all'inserimento/reinserimento lavorativo e alla qualificazione/riqualificazione professionale.

Il catalogo dell'offerta formativa, continuamente aggiornato, è disponibile a questo link. Anche a Brescia sono tantissime le opportunità: di seguito un breve elenco dei corsi pubblicati di recente, tra quelli ovviamente non ancora avviati, con tutte le informazioni e i riferimenti, anche telefonici.

Corsi di formazione a Brescia