Corso gratuito di fotografia per i giovani dei quartieri di Brescia

Un corso di fotografia per i giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni: è questo il progetto promosso dai cinque Consigli di quartiere della Zona Nord (Casazza, Mompiano, San Rocchino – Costalunga, Villaggio Prealpino – Stocchetta, Sant'Eustacchio) in collaborazione con il Punto comunità di Mompiano e organizzato e finanziato dall'assessorato alle Politiche giovanili.

Il corso, inserito nel ciclo di iniziative “I custodi del Bello”, si svolgerà al centro sociale di Casazza, in Via Casazza 16, dalle 15 alle 17 nelle giornate di sabato 26 marzo, sabato 2, sabato 9 e sabato 16 aprile.

Il progetto

“L'iniziativa – fa sapere il Comune in una nota – si pone l'obiettivo di fornire ai giovani le nozioni basilari per un uso creativo e cosciente dello strumento fotografico dal punto di vista tecnico, linguistico ed espressivo: i giovani impareranno a considerare la fotografia non solo come gesto tecnico ma come un vero linguaggio, caratterizzato da una grammatica particolare, anche emozionale”.

Durante le quattro lezioni si affronteranno aspetti teorici e pratici e si potranno utilizzare la macchina fotografica e lo smartphone. Verranno messe a disposizione alcune fotocamere ai partecipanti che ne sono sprovvisti.

Il programma

Nella prima lezione saranno presentati i primi rudimenti tecnici per l’utilizzo del mezzo fotografico. Successivamente si passerà alle nozioni linguistiche riferite alla fotografia, intesa come mezzo di comunicazione capace, attraverso specifiche inquadrature, di veicolare particolari significati.

Verranno costruiti momenti “in esterna” per mettere in pratica quanto appreso e, nell'ultimo incontro, si procederà alla revisione del lavoro svolto affrontando nozioni di base di editing fotografico con software professionali (come Adobe).

Il corso è gratuito. Le iscrizioni si ricevono entro martedì 22 marzo scrivendo all’indirizzo di posta elettronica segreteriaassessoremorelli@comune.brescia.it, oppure contattando i numeri telefonici 030 2977314 e 030 2978968.