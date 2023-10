Festa, musica e birra a volontà: è la brescianissima "Rocktoberfest"

Rocktoberfest, prima edizione: appuntamento sabato 21 ottobre al pattinodromo di Toscolano Maderno. Da un'idea dell'associazione Liberamente, gli stessi (instancabili) organizzatori dello storico festival Rockerellando: “Abbiamo deciso di proporre, per la prima volta, un evento dal sapore autunnale”, raccontano.

La festa e la musica

La festa sarà a “tinte bavaresi”, con la possibilità di degustare birre da diversi birrifici locali, oltre a una ricca area food a cura dei volontari dell'associazione: a pranzo l'immancabile spiedo, a seguire caldarroste a volontà. Porte aperte già da mezzogiorno, poi dalle 18 sarà il tempo della musica: se piove nessun problema, come sempre c'è il tendone.

In ordine di apparizione, ad aprire la danze saranno i mitici pirati della ciurma Dragarda, o quel che ne rimane: Felskrut (voce e tastiere), Abbasso il Cerusico (basso) e Salkan (voce e chitarra). Seguiti da Kill Dafne, band emergente bresciana già vincitrice del Payton Rock Contest nel 2022 e quest'anno sul palco della 1000 Miglia The Night, e dal nuovo progetto Rockerellando Band: per concludere, gran finale con dj set di Peak Nick.