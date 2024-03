Cosa fare a Brescia dal 30 marzo al 1°aprile: i migliori eventi del weekend di Pasqua e Pasquetta

Arriva il weekend di Pasqua, portando con sé tanti eventi da trascorrere in compagnia di amici e famiglie. A Paratico torna l'appuntamento con "Un tuffo nel Passato", mercatino per hobbisti con antiquariato, artigianato e creatività, mentre – nella vicina Clusane – si terranno i mercatini di Pasquetta con tante bancarelle di qualità ed intrattenimento musicale.

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, nel parco di Villa Mazzotti di Chiari è in arrivo la grande festa di Pasquetta organizzata da Eatinero, con food truck da tutta Italia, musica live, dj set e un mercatino vintage. Le cucine a quattro ruote saranno attive a pranzo, merenda, aperitivo e cena per una proposta gastronomica di alta qualità; a corredo, sono previste tante sorprese anche per i più piccoli, con giochi gonfiabili, spettacolo di burattini, truccabimbi e letture animate.

Per gli appassionati d'arte, invece, al Museo di Santa Giulia da non perdere la mostra Franco Fontana. Colore, interamente dedicata al fotografo di fama internazionale che ha fatto del colore un vero e proprio attore per trasmettere messaggi. Palazzo Martinengo ospita inoltre I Macchiaioli, bellissima esposizione riguardante una delle più originali avanguardie artistiche del XIX secolo: sarà possibile ammirare oltre 100 opere, per lo più capolavori provenienti da collezioni private – solitamente inaccessibili – e da importanti istituzioni museali, tra cui gli Uffizi di Firenze.



L'elenco completo degli eventi è disponibile alla pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!​