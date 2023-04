Luna park, musei aperti e mercatini: cosa fare da sabato a Pasquetta

Nel lungo weekend di Pasqua e Pasquetta, la vera sorpresa sarà nei musei cittadini. Dall'8 al 10 aprile, è infatti prevista l'apertura straordinaria d mostre e musei dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso 18.15). Un'opportunità unica per visitare Santa Giulia, il parco archeologico di Brescia romana, la Pinacoteca Tosio Martinengo, il museo del Risorgimento "Leonessa d'Italia" e quello delle armi "Luigi Marzoli". Insieme a tante, imperdibili mostre: "Miseria&Nobiltà", "Luce della Montagna" "Immaginario Ceruti" a a Santa Giulia, "David LaChapelle per Giacomo Ceruti" alla Pinacoteca Tosio e "I nodi dei giardini del paradiso" in castello.

Per quanto riguarda la provincia, invece, gli appuntamenti da segnarsi sono il mercatino dell'artigianato alla spiaggia Romantica di Manerba, l'evento "Pasqua a Toscolano Maderno" con concerti, giocolieri e mercatini, il luna park di Manerbio e quello di Iseo, con tanto di ruota panoramica vista lago, da cui sarà possibile ammirare bellissimi tramonti.



