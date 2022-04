Cosa fare a Brescia dal 15 al 18 aprile: i migliori eventi del weekend di Pasqua

Arriva il weekend di Pasqua, portando con sé tanti eventi dal sapore primaverile. A Paratico appuntamento con "Un tuffo nel Passato", mercatino per hobbisti con antiquariato, artigianato e creatività, mentre – nella vicina Sarnico – sarà il tempo di "Choco Art. Dolce salato", con espositori e laboratori per un'imperdibile festa del cioccolato.

Alla Rocca di Lonato appuntamento con uno dei personaggi più amati dai bambini: torna infatti la "Giornata Fantastica al Villaggio di Harry Potter", tradizionale appuntamento primaverile, dove i piccoli fan del maghetto potranno partecipare ad attività e avventure, che li porteranno a scoprire il mondo fiabesco della scuola di Hogwarts. Altro evento per famiglie a Pezzaze, con la visita alla miniera a bordo del tipico trenino dei minatori.

A Chiari, dopo due anni di restrizioni per la pandemia, sarà una Pasquetta di nuovo in compagnia, con un grande evento in uno dei parchi più belli e simbolici del paese. A Villa Mazzotti ci saranno concerti dal vivo, le bancarelle del mercato vintage e i food truck di Eatinero. Per chi fosse in cerca di golosità, ma anche di tranquillità, continua invece a Rovato il "Mese del manzo all'olio", con i ristoranti aderenti che propongono un menù a base della specialità DE.CO.

In città, il Brescia Photo Festival continuerà a proporre mostre ed eventi riguardanti il "ritratto" nella storia della fotografia, mentre – a Palazzo Martinengo – si potrà visitare "Donne nell’arte, da Tiziano a Boldini", un omaggio ai capolavori dell’arte italiana con protagonista la figura femminile. A Desenzano, resterà in castello fino a metà luglio "Banksy è chi Banksy Fa! An unconventional Street Art Exhibition". Curata da Michele Ciolino e Matteo Vanzan, la mostra non presenta solamente il celebre artista di Bristol, ma anche alcuni dei principali protagonisti della scena Street Art internazionale come Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Obey, Invader e Ron English.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!