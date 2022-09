Brescia: pedalando degustando

Nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità , Fiab-Amici della Bici-Brescia organizza: pranzo a tappe in bicicletta a Brescia nella domenica senz’auto su un percorso di una decina di chilometri.

Aperta a tutti. Costo 20 € per gli adulti e 14 per i bambini sino a 14 anni.

• Aperitivo in Piazza Loggia presso Oro Brescia: puoi scegliere tra Prosecco Valdobbiadene DOCG, Pirlo o analcolico al frutto red passion, con un piatto di stuzzichini.

• Alla Antica Birreria Wuhrer, in un’area a noi riservata, un piatto a scelta tra 3 alternative: Fusilli con gamberetti, zucchine e pomodorini; Cotoletta alla milanese con patatine fritte; Insalata di riso (anche per vegetariani). Birra da 33 cc o bevanda.

• In Piazza Mercato in occasione di Campagna Amica di Coldiretti produttori locali di qualità propongono una selezione di formaggi vaccini e caprini accompagnati da marmellate. Birra artigianale di San Carlo Grani

• La gelateria Bedussi, stellata, propone un gelato con due gusti a scelta

• Infine si rientra in Piazza della Loggia da Oro Brescia per il caffè; cioccolatino per i bambini.

Partenze tra le 11 e le 12 in Piazza della Loggia, ove ti verrà consegnato il coupon con un tagliando da staccare e consegnare al ristoratore ad ogni tappa. Iscrizione presso lo sportello «Più bici a Brescia» in Largo Formentone. Orari di apertura: Giovedì dalle 15,30 alle 18,30. Sabato dalle 9,30 alle 12,30. Tel. 030 2978328. Oppure scrivendo a info@amicidellabicibrescia.it