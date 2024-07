Il secondo weekend di luglio è all'insegna della musica. Sono tantissime, in tutta la provincia, le kermesse musicali, dalle feste di paese - una su tutte, la Festa della Musica di Roncadelle - alle manifestazioni di più ampio respiro. Tra quelle più attese troviamo Montisola Manouche, il festival del Gipsy Jazz che torna questo fine settimana a Monte Isola: dal 12 al 14 luglio, tre giorni dedicati a questo genere musicale, con manifestazioni che coinvolgeranno diverse location da tutta l'isola e artisti nostrani e internazionali. Sul Lago di Garda invece torna per l'ottava volta a Moniga "Colpi di colore", che a partire da sabato 12 proporrà iniziative capaci di unire note, colori e performance artistiche.

C'è spazio anche per lo sport: alle discipline sportive Salò dedica l'intero fine settimana, portando in piazza diverse discipline, dal karate al calcio, dalla pallavolo al canottaggio. I giovanissimi potranno - gratuitamente - allenarsi nel loro sport preferito o cimentarsi in uno nuovo; e ai momenti di gioco seguiranno le esibizioni delle diverse associazioni sportive. Tornei sportivi e raduni per gli amanti delle e-bike e delle moto saranno anche al centro del Lodrino Summer Festival che si terrà domenica 14, e del Filaster Fest di Provaglio d'Iseo, che animerà la frazione di Provezze per tutto il weekend.

Per chi anche d'estate ama le tradizioni, da non perdere sono la Festa Alpina di Villaggio Sereno, giunta ormai alla sua quarantunesima edizione; e la popolarissima Festa delle Pesche di Collebeato, che ha aperto le porte mercoledì 10 e proseguirà fino al prossimo 21 luglio, con il suo evento più importante: la gara alla pesca migliore. Frattanto, sabato 12 ad animare la festa sarà il Palio delle Contrade.

Infine, anche se non per importanza, uno sguardo all'arte: a Brescia prende il via con questo weekend la mostra diffusa dedicata allo scultore bresciano Giuseppe Bergomi, tra i maggiori esponenti della scultura figurativa contemporanea. Le 84 opere che ripercorrono la sua carriera saranno esposte tra i chiostri di San Salvatore e di Santa Maria in Solario del Museo di Santa Giulia e le sale del Grande miglio in Castello fino al prossimo 1 dicembre. Ancora per qualche giorno - fino al prossimo 28 luglio - sarà inoltre ancora possibile visitare la mostra "Franco Fontana. Colore", curata dallo Studio Fontana, promossa dalla Fondazione Brescia Musei e co-prodotta con Skira nell’ambito di Testimoni, VII edizione del Brescia Photo Festival, che documenta la ricerca del fotografo di fama internazionale Franco Fontana in 122 immagini realizzate dal 1961 al 2017.

Tutti gli eventi sono segnalati alla pagina "Cosa fare in città"; anche questa settimana, però, abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco la nostra selezione!