Luglio è finalmente arrivato, portando con s'è tantissime sagre e feste di paese e di quartiere in tutta la provincia. Ce n'è per tutti i gusti: dalla sagra del pesce fritto di Sarnico alle feste della birra, come quella di Pozzolengo, alla passeggiata gastronomica di Gargnano, ai piatti tipici della cucina bresciana che si uniscono agli scopi di beneficenza (segnaliamo, a questo proposito, la festa della Rovato Soccorso).

A Brescia, per gli amanti del ciclismo, sarà un fine settimana speciale: domenica partirà infatti, per la prima volta da Piazza Loggia, la prima tappa dell'edizione 2024 del Giro d'Italia Women, che si concluderà il prossimo 14 luglio a L'Aquila. Sabato pomeriggio, alle 18,30, sempre la piazza ospiterà la presentazione delle squadre.

Non mancherà nemmeno la musica: in tutta la provincia si montano i palchi per piccoli e grandi concerti (uno su tutti: quello della Baffest, che torna per il nono anno consecutivo nella suggestiva cornice del Bosco di Lorenzo); proseguono, inoltre, le kermesse estive come la Darsena Pop, il cui calendario ci accompagnerà fino a settembre.

Spazio alla cultura, infine. Al Mo.Ca - Centro per le nuove culture da non perdere la mostra "Segni e resti", prima mostra monografica dell’artista veronese Silvano Amati. A Toscolano Maderno è l'ultimo fine settimana per visitare la mostra d'arte "Attimi come fogli al vento" di Gustavo Florioli, mentre sabato 6 luglio, al Museo Mirad’Or e alla Chiesa di Santa Maria della Neve di Pisogne sul Lago d’Iseo, a'inaugurerà la mostra ‘Corrispondenze” di Bruno Zoppetti, a cura di Marco Albertario, direttore dell’Accademia Tadini di Lovere: sarà un'occasione per scoprire il percorso di Bruno Zoppetti, artista bergamasco apprezzato a livello europeo per le sue opere informali e figurative, a 40 anni dalla sua prima personale, tenutasi nell’agosto del 1984.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!​