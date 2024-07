La metà di luglio porta con sé il caldo e la voglia di stare all'aria aperta. E in provincia, questo fine settimana, ci sarà pane per tutti i denti: sono tantissimi i festival e le sagre per ritrovarsi all'aperto in compagnia di buon cibo, una bevanda fresca o un concerto. Il lago di Garda, in particolare, diventa capitale assoluta delle pietanze da non perdere: dal luccio alla Portesina, piatto De.Co di San Felice del Benaco e piatto forte della Festa del Lago di san Felice del Benaco, al cinghiale, protagonista a Toscolano Maderno; dalle intramontabili penne al salmì di lepre della Festa Alpina di Moniga ai food truck più originali, raccolti a Sirmione da Cucine a Motore in occasione del festival Dreamin' Sirmione.

Non mancano le opportunità di festa nel resto della provincia: a Palazzolo sull'Oglio debutta il Palazzolo Music festival, con musica, stand gastronomici e mercatini. A Marone sabato 20 luglio prenderà il via dalle 18 la notte bianca, con iniziative sparse per tutto il paese, mentre a Villachiara va in scena, per tutto il fine settimana, la Festa dello Sportivo, che sabato ospiterà la "notte dei campioni": 12 ore dedicate al calcio a 5. Tra gli eventi più iconici del weekend c'è, domenica 21, anche la competizione clou della Festa delle Pesche di Collebeato, ovvero la duplice gara per la migliore pesca e per il miglio dolce alle pesche.

Quello in arrivo è un fine settimana denso anche per gli amanti dell'arte, a cominciare da quella fotografica: domenica scorsa il Museo Nazionale della Fotografia ha inaugurato la mostra "Come tu mi guardi", retrospettiva realizzata in occasione dei trent'anni di carriera dei Tre Allegri ragazzi Morti, gruppo musicale mascherato che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica indipendente italiana. La mostra resterà esposta fino al prossimo 8 settembre e rappresenta un'occasione unica per chi ha seguito e amato la musica indie dei primi anni 2000. Restando in tema di mostre, corrono gli ultimi giorni per visitare "Segni e Resti" - prima monografica dell'artista veronese Silvano GGM Amati - al Mo.Ca di via Moretto a Brescia, nonché la personale di Tiziana Zini a Moniga. Sempre il Centro per le culture di via Moretto, infine, è protagonista di due altre interessanti iniziative nella giornata di sabato: nel pomeriggio sarà possibile seguire gratuitamente la visita guidata a Palazzo Martinengo Colleoni; alle 21, invece, si terrà la lettura interpretata "Il mio destino", evento benefico a favore dell'associazione AIL Brescia.

Come sempre, la lista delle iniziative è ben più lunga: le trovate tutte nella sezione dedicata "Cosa fare a Brescia" e, selezionate per voi, qui di seguito!