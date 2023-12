Il Natale è ormai alle porte e, questo weekend, è l'occasione ideale per fare scorta di regali tra le decine e decine di bancarelle dei tradizionali mercatini, ma anche per divertirsi con spettacoli di musica, i villaggi di Babbo Natale e le giostre per i più piccoli, le piste di pattinaggio sul ghiaccio, senza dimenticare gli stand con le caldarroste e il vin brûlé per scaldarsi un po'.



Dalla montagna ai laghi, dalla città alla Bassa, gli appuntamenti sono davvero tanti. Per i più golosi, invece, ricordiamo che a Tremosine si terrà la Festa della Polenta Cùsa, tripudio di sapori in uno dei borghi più belli d'Italia, tra bancarelle d'artigianato, stand gastronomici e tante golosità.



L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina " Cosa fare in città ", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!?