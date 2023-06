Sagre, salone del vino, il festival della musica e quello delle danze popolari. Il weekend in arrivo propone un menù 'farcito' di eventi davvero di grande interesse. A far da cornice, come al solito, ci saranno gli immancabili mercatini del vintage e dell'artigianato, mentre – in città – continuano con grande successo di pubblico le mostre organizzate per "Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023".

L'elenco completo degli appuntamenti in programma è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città ", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon anno a tutti!