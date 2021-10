Cosa fare a Brescia dall'8 al 10 ottobre: i migliori eventi del weekend

Tutte le migliori proposte in città e in provincia

L'autunno bresciano entra nel vivo, con deliziose sagre e appuntamenti enogastronomici, senza dimenticare l'atteso ritorno di "Profumi di Mosto", omaggio alla vendemmia di Lugana e della Valtenesi, che quest'anno celebra la sua ventesima edizione.

Da non perdere anche eventi culturali come "Brescia Photo Festival" (restano ormai pochi giorni) e la mostra "Dante e Napoleone" a Palazzo Tosio. Per chi è in cerca di un po' di spettacolo e di adrenalina, non c'è niente di meglio del ritorno del "Rally del Sebino" dopo lo stop dovuto al cornavirus dello scorso anno. Mentre, per chi fosse in vena di shopping, si segnalano "Remeber Vintage" a Padenghe e il "Mercatino del tempo che fu" a Roncadelle.

L'elenco completo degli eventi in programma è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!