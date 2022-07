Cosa fare a Brescia dall'8 al 10 luglio 2022: i migliori eventi del weekend

Sarà un weekend dedicato ai più golosi e a chi ama il divertimento "by night". Dall'8 all’9 luglio, sono infatti in programma tante feste e sagre di paese: ricchissimi i menù, dallo street food allo spiedo, con buon vino e fiumi di birra.



Poi il grande spettacolo dei fuochi d'artificio, a Limone e a Montichiari, e il divertimento della Notte Bianca e del Brescia Pride, che colorerà le vie del centro storico cittadino, con musiche, balli e un lungo corteo di festa.



L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina " Cosa fare in città ", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!