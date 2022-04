Cosa fare a Brescia dall'8 al 10 aprile: i migliori eventi del weekend

Con la primavera arrivano le prime fiere e i primi mercati florovivaistici (su tutti, segnaliamo Fiori nella Rocca a Lonato). Continuano poi i soliti mercatini vintage e c'è il gradito ritorno della "Féra de la spongada", il tipico dolce brenese che ogni anno attira centinaia di golosi. Nel centro storico di Iseo, invece, per tutto il weekend è in programma il Mercato Europeo: tre giorni all’insegna di gusti, sapori e tradizioni, con espositori (provenienti da ogni parte del mondo) e i loro banchetti lungo Viale Repubblica, Largo Zanardelli e Piazza Garibaldi.

A Brescia arriva Cosmodonna, la fiera dedicata alle donne ospitata dal Brixia Forum. Si tratta della prima manifestazione in Italia tutta pensata per l'universo femminile, con 8 diverse aree tematiche. Dai tutorial sui trucchi alle lezioni di yoga, dai corsi di difesa personale alle borsette griffate e agli accessori homemade: ci sarà davvero l'imbarazzo della scelta per una giornata di grande divertimento (e tanto shopping).

Sempre in città, il Brescia Photo Festival propone ancora mostre e importanti eventi riguardanti il "ritratto" nella storia della fotografia, mentre – a Palazzo Martinengo – continua "Donne nell’arte, da Tiziano a Boldini", un omaggio ai capolavori dell’arte italiana con protagonista la figura femminile. Ma è a Desenzano la più importante novità culturale: domenica aprirà infatti al pubblico "Banksy è chi Banksy Fa! An unconventional Street Art Exhibition". Ospitata in castello e curata da Michele Ciolino e Matteo Vanzan, la mostra non presenterà solamente il celebre artista di Bristol, ma anche alcuni dei principali protagonisti della scena Street Art internazionale come Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Obey, Invader e Ron English. Oltre 50 opere provenienti da collezioni private italiane e dagli stessi artisti, in un'alternanza di sculture e lavori su tela, legno, carta e serigrafie, selezionati dopo oltre due anni di ricerca.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!