L'estate bresciana entra sempre più nel vivo, con notti bianche, sagre, feste di paese, fuochi d'artificio e tanto altro ancora. Per il weekend in arrivo, gli appuntamenti in programma sono davvero tanti: l'elenco completo è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città ", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon anno a tutti!