Cosa fare a Brescia dal 7 al 9 agosto: i migliori eventi del weekend

In agosto - il mese estivo per eccellenza - la voglia di uscire nel weekend arriva alle stelle, proprio come per la ricorrenza di San Lorenzo con la sua pioggia di stelle cadenti.

Nonostante le limitazioni dovute al Coronavirus, anche il fine settimana dal 7 al 9 agosto non delude e propone eventi e iniziative di ogni tipo, in grado di accontentare i gusti di tutti. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!

Gli eventi

- Lonato: cene in spiaggia al Coco Beach

Musica e divertimento in riva al lago

- Lonato: Mamacita al Sesto Senso

Festa in discoteca "all night long"

- Trenzano: Notte sotto le stelle

Picnic all'aperto con esperto astrofilo

- Bardolino: Eatinero

Festival del cibo di strada

- Desenzano: Sere d'estate in villa (con degustazioni)

Appuntamento col gusto a Villa Virginia

- Toscolano: A spasso per l'Ecomuseo

Visite guidate alla scoperta del territorio

- Brescia Buona Festival

Concerto alla rocca d'Anfo

- Lonato in Festival

Il circo contemporaneo al parco della rocca

- Brescia: Street Food in Castello

Tante delizie nel piazzale della locomotiva

- Brescia, cinema all'aperto nell'Arena del Centro

Proiezione dei film "Richard Jewell" e "I Miserabili"

- Brescia: Summer Camp 2020

Campo estivo per bambini, anche in castello

- Brescia: "Cinema sotto le stelle" al MO.CA

Proiezione dei film "Piccole donne" e "L'inganno perfetto"

- Rezzato: cinema all'aperto

Proiezione dei film "Cena con delitto" e "La famiglia Addams"