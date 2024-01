Con il weekend dell'Epifania, terminano le festività natalizie, ma non certo gli eventi e le occasioni di divertimento da trascorrere con familiari ed amici.

In città e nei quartieri si terranno gli ultimi appuntamenti del palinsesto organizzato per le festività dal Comune e dai Consigli di Quartiere. A Pontoglio è tempo della Sagra del Casoncello: durante il mese di gennaio, da ben 138 anni le famiglie pontogliesi festeggiano Sant'Antonio Abate e la tradizione vuole che si preparino i famosi casoncelli, rigorosamente fatti a mano uno a uno e chiusi con i rebbi della forchetta.

Per gli amanti dello shopping, a Iseo e a Sarnico continuano i mercatini delle festività di Natale, mentre a Paratico – in via del tutto straordinaria – si terranno due giorni di "Un tuffo del Passato", il mercatino per soli hobbisti con antiquariato e vintage, artigianato e creatività.

In diversi Comuni, infine, sarà ancora possibile visitare i bellissimi presepi allestiti o pattinare sulle piste di ghiaccio, mentre per la serata dell'Epifania sono in programma diversi concerti gospel o di musica classica, quasi tutti a ingresso gratuito.



L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!?