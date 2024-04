Questo weekend, torna a Brescia "La Grande notte del Jazz", uno degli eventi più attesi della programmazione del Massimo cittadino che proporrà l'esibizione di artisti italiani, europei e di paesi di oltre oceano. La maratona musicale durerà più di 7 ore offrendo esibizioni dal vivo di oltre 40 artisti che proporranno jazz tradizionale, sperimentazione e musiche al confine tra i generi.

Per gli amanti del vino, appuntamento da non perdere al Centro Fiera del Garda con "Montichiari Wine Experience": ci saranno gli stand di 150 produttori per un totale di 1.200 etichette. Nel corso dell'evento, i visitatori potranno acquistare i loro vini preferiti e gli altri prodotti presenti nei padiglioni, proprio come in un grande mercato. I produttori vitivinicoli proporranno i loro vini in degustazione e in vendita diretta. Per tutta la durata saranno presenti food trucks con tante prelibatezze.

A proposito di golosità: a Brescia ci sarà lo "StreEat Food Truck Festival" in piazza Tebaldo Brusato. Saranno presenti 20 cucine su ruote con specialità per tutti i palati: la tradizione incontrerà la creatività e la personalità di giovani artigiani, provenienti da ogni parte d'Italia, che hanno scelto di muoversi su ruote trasportando con loro idee, sapori e storia della nostra cultura enogastronomica.

Appuntamento con lo street food anche a Provaglio d'Iseo. Tante le ghiottonerie che si potranno provare, dall'hamburger ai panini con pulled pork, dalla gastronomia spagnola alla rosticceria e ai dolci siciliani; e poi club sandwich gourmet dolci e salati, cibo messicano, arrosticini, gnocco fritto con salumi, gamberi e acciughe, birra Warsteiner e tanto altro.

Per chi ama la tradizione bresciana, invece, sul Lago d'Iseo arriva l'ottava edizione della Festa del Salame di Montisola, che si svolgerà presso il Borgo di Cure. Il programma prevede concerti, la camminata al Santuario Madonna della Ceriola, stand gastronomico e la famosa gara del salame con presentazione della Denominazione Comunale. Nei ristoranti e locali aderenti, menù dedicato o aperitivo.



Spazio alla cultura, infine. Al Museo di Santa Giulia da non perdere la mostra Franco Fontana. Colore, interamente dedicata al fotografo di fama internazionale che ha fatto del colore un vero e proprio attore per trasmettere messaggi. Palazzo Martinengo ospita inoltre I Macchiaioli, bellissima esposizione riguardante una delle più originali avanguardie artistiche del XIX secolo: sarà possibile ammirare oltre 100 opere, per lo più capolavori provenienti da collezioni private – solitamente inaccessibili – e da importanti istituzioni museali, tra cui gli Uffizi di Firenze.



L'elenco completo degli eventi è disponibile alla pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!​