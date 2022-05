Cosa fare a Brescia dal 6 all'8 maggio 2022: i migliori eventi del weekend

Tempo permettendo, sarà un weekend ricco di concerti e golosità. Si inizia dal Carmine di Brescia, dove sabato è in arrivo il Festival dell'Europa. Il quartiere sarà coinvolto in varie iniziative dislocate in vie, vicoli e piazzette, con palchi per concerti live, dj set e reading. Una bellissima serata per festeggiare e ricordare i valori che hanno dato inizio al progetto di unità europea.

Per chi ama lo street food di qualità, a base di materie prime selezionate e prodotti del territorio, a Palazzolo sull'Oglio ci sarà la terza edizione di Eatinero: tre giorni dedicati al cibo di strada, con la partecipazione di alcuni tra i migliori food truck d'Italia. A Clusane e Iseo, invece, appuntamento con il pesce d’acqua dolce e con le tradizioni del Sebino: per la prima volta, i due paesi ospiteranno il "Festival del Pesce Povero", in cui si celebreranno specie ittiche solo apparentemente meno pregiate di altre, ma che se ben lavorate e cucinate possono essere protagoniste di piatti eccellenti. Sulle tavole si troveranno cavedani, carpe e carassi, che andranno a fare compagnia ai più noti parenti come la tinca al forno con polenta, il pesce persico dorato, la trota, il salmerino, il coregone, l’anguilla e il luccio. Non solo: perché i cuochi clusanesi si cimenteranno anche nella cucina del pesce siluro.

A Padenghe, in castello, sarà tempo di "Sapori e Musica". La Strada dei Vini e dei produttori locali, unita all’amministrazione ed alla Pro Loco, domenica proporrà un pomeriggio con tante specialità e divertimento, tra degustazioni di prodotti tipici e le note del cantautore norvegese Terje Nordgarden.

In città arrivano invece i Van der Graaf Generator, tra le pietre miliari della musica progressive con oltre cinquant’anni di carriera alle spalle. Continua inoltre il Brescia Photo Festival con mostre ed eventi, mentre – a Palazzo Martinengo – si può visitare "Donne nell’arte, da Tiziano a Boldini". A Desenzano, invece, in castello c'è la mostra "Banksy è chi Banksy Fa!", dedicata al celebre artista di Bristol. Restando sul lago di Garda, sarà poi possibile visitare il Museo e la Rocca di Solferino e la Torre di San Martino della Battaglia, con un biglietto unico di soli 10 euro.



L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!