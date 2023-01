Brescia, cosa fare al ponte dell'Epifania: i migliori eventi del weekend

Con il ponte dell'Epifania, terminano le festività natalizie, ma non certo gli eventi e le occasioni di divertimento da trascorrere con familiari ed amici.

In città, domenica, sarà l'ultima giornata di "Buon Natale Brescia", il palinsesto per le festività organizzato dal Comune. Alle 16, al teatro Beato Palazzolo di Lamarmora, si esibirà in concerto la Loryband. Alla stessa ora, per il festival La Strada Winter, il teatro Der Mast ospiterà lo spettacolo "Il giro della piazza", della compagnia Madame Rebiné: l'emozione di un'avventurosa gara ciclistica, attraverso il linguaggio del teatro di strada e del circo (davvero tutta da ridere).

Ultimi giorni anche per Gardaland Magic Winter, col parco divertimenti vestito a festa grazie alla "Foresta di Ghiaccio", un tunnel di 30 metri creato con rami di salice e effetti di luce, che conduce i visitatori dall'orologio floreale fino alla Piazza Medievale. Da non perdere poi il cinema 4D: sarà proiettato "The Polar Express 4D Experience", il celebre film natalizio targato Warner Bros, capace di incantare grandi e piccini con un sorprendente viaggio verso il regno di Babbo Natale.

A Pontoglio è tempo della Sagra del Casoncello. Durante il primo mese dell'anno, da ben 137 anni le famiglie pontogliesi festeggiano Sant'Antonio Abate e la tradizione vuole che si preparino i famosi casoncelli, rigorosamente fatti a mano uno a uno e chiusi con i rebbi della forchetta. A Barbariga, invece, sarà possibile visitare il bellissimo presepe vivente, con animali da cortile e artigiani all’opera, pastorelli, la Sacra Famiglia e il Bambin Gesù; sarà presente un punto ristoro con vin brûlé, caldarroste, ciccioli e dolci dal sapore natalizio.

