Ferragosto si avvicina: dalla montagna ai laghi, dalla città alla Bassa, entra sempre più nel vivo il mese clou degli eventi per l'intrattenimento estivo.

Nel weekend in arrivo, quello del 5 e 6 agosto, sul Lago di Garda tutti gli occhi sono puntati al porto di Rivoltella, con quattro giorni di grande divertimento con la Festa del Lago e dell'Ospite, uno degli appuntamenti più attesi di tutta la stagione turistica. Spostandosi di pochi chilometri, a Manerba è tempo di ManerBeer: cinque serate a ritmo di musica delle migliori Tribute Band; birra e stand gastronomici con gnocco fritto e salumi, porchetta alla brace, calamari fritti, salamelle alla brace con polenta e molto altro ancora. Nella Bassa, invece, a Pontevico è in programma la Sagra di San Fermo: ogni anno, oltre a una prelibata cucina nostrana, la festa del rione offre dei bellissimi fuochi d'artificio e tanta musica live; su prenotazione, sarà possibile gustarsi anche lo spiedo, la porchetta e dei prelibati polletti alla brace.



Non solo golosità . Sul Lago d'Iseo c'è la ruota panoramica di Lovere, alta 25 metri e con un'incantevole vista sull'alto lago e la Valcamonica. A Desenzano, invece, grande divertimento con lo storico Luna Park, un vero e proprio parco divertimenti di 20mila mq, capace di coinvolgere tutti, bambini, famiglie, giovani e associazioni locali. Infine, per chi fosse in vena di shopping, sul lungolago Marconi di Paratico torna "Un Tuffo nel Passato", il mercatino con tantissime bancarelle di antiquariato, artigianato e creatività .



