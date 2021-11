Cosa fare a Brescia dal 5 al 7 novembre: i migliori eventi del weekend

Sta per arrivare un altro weekend autunnale all’insegna del bel tempo. Dal 5 al 7 novembre, sulla nostra provincia sono previste giornate di sole con temperature fino a 15°C: un’occasione da non perdere, allora, per godersi i tanti eventi in programma.



Dalle sagre alle rassegne enogastronomiche, dai mercatini vintage agli appuntamenti culturali, la scelta è come sempre molto ampia. Da segnalare l’atteso ritorno in Lombardia delle Giornate dei Castelli e dei Borghi Medioevali, con tanti gioielli storici e architettonici – spesso non accessibili – che apriranno per un giorno le porte a turisti, famiglie e semplici cittadini.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!