Cosa fare a Brescia dal 5 al 7 agosto 2022: i migliori eventi del weekend

Ferragosto si avvicina: dalla montagna ai laghi, dalla città alla Bassa, entra sempre più nel vivo il mese clou degli eventi per l'intrattenimento estivo.

Nel weekend in arrivo, quello del 6 e 7 agosto, sul Lago di Garda tutti gli occhi sono puntati al porto di Rivoltella, con quattro giorni di grande divertimento con la Festa del Lago e dell'Ospite, uno degli appuntamenti più attesi di tutta la stagione turistica. Cambiando lago, da mercoledì a Sale Marasino è in iniziata (durerà fino a domenica) la sesta edizione di "Sale a Tutta Birra", con concerti live, stand gastronomici e – naturalmente – fiumi di ottima birra. Nella Bassa, invece, a Pontevico è in programma la Sagra di San Fermo: ogni anno, oltre a una prelibata cucina nostrana, la festa del rione offre dei bellissimi fuochi d'artificio e tanta musica live; su prenotazione, sarà possibile gustarsi anche lo spiedo, la porchetta e dei prelibati polletti alla brace.

Non solo golosità. Sul Lago d'Iseo è 'sfida' alla ruota panoramica più spettacolare. C'è quella di Lovere – alta 25 metri e con un'incantevole vista sull'alto lago e la Valcamonica – e quella di Sarnico, composta da 24 cabine da 6 posti ognuna, tra cui una cabina "VIP2 (colore nera e oro) per godersi un aperitivo immersi nel blu del Sebino. A Desenzano, invece, grande divertimento con lo storico Luna Park che – oltre alle giostre tradizionali – quest'anno ripropone il "Black Mamba", capace di far provare ai visitatori forti emozioni a 40 metri d'altezza, girando ad una velocità di 90 chilometri orari.

Per quanto riguarda gli eventi culturali, a Moniga è possibile visitare (ma solo fino a domenica) la mostra personale di Tiziana Zini "L'uomo e l'ambiente". Sul Sebino continua invece il festival Onde Musicali: classica, lirica, sinfonica, cameristica, antica, crossover e jazz, con 50 splendidi concerti in ben 21 comuni, un'inedita occasione per partire (o tornare) alla scoperta del lago, sulle orme invisibili di chi ne ha subito il fascino romantico nei secoli, da Lady Wortley Montagu ai visitatori di Floating Piers.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!