Cosa fare a Brescia dal 4 al 6 novembre: i migliori eventi del weekend

Torna, dopo due anni di stop e in veste rinnovata, l'evento enogastronomico più importante di Quinzano d'Oglio, ormai divenuto un punto di riferimento in tutta la provincia. Si tratta della "Sagretta del salame cotto e della grepola", con bancarelle di prodotti tipici e artigianato, tendone coperto con stand gastronomico (c'è anche lo spiedo) e tanti animali per i più piccoli.

Restando in tema di prelibatezze, a Corte Franca continua l'ottava edizione di "Alla Riscoperta del Salmì", con i ristoranti convenzionati pronti a proporre piatti e specialità locali a base di salmì e selvaggina. A Rovato, invece, ha appena preso il via il "Mese del Manzo all'Olio": anche in questo caso, i ristoranti aderenti serviranno un menù speciale dove, a farla da padrone, sarà naturalmente il manzo all'olio DE.CO. servito con polenta (si parte da 18 euro a persona).

Per gli amanti dello shopping, sul lungolago Marconi di Paratico domenica si svolgerà "Un Tuffo nel Passato", evento giunto ormai alla dodicesima edizione: in una bellissima location, saranno presenti decine di bancarelle di antiquariato e creatività. A Orzinuovi, invece, è tempo de "La Piazza dei Tesori Antichi", mercatino di vintage e collezionismo organizzato in piazza Vittorio Emanuele II, dove saranno esposti mobili, quadri, sculture, ceramiche, abbigliamento, accessori di arredamento e tanto altro ancora. Sabato, inoltre, in Piazza Vittorio Veneto a Gussago si terrà "Il Mercalibri" , un mercatino di libri usati ad offerta libera, rivolto a tutti gli amanti della cultura e organizzato dall'Associazione "A passo di bimbo", in collaborazione con la biblioteca comunale.

Largo infine al divertimento. L'indirizzo da segnarsi è quello del Foro Boario di Rovato, dov'è presente ormai da giorni il tradizionale Luna Park di San Carlo, con tantissime giostre, una mostra mercato di bancarelle, furgoni di street food e due giorni di zucchero filato gratuito.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!