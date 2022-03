Cosa fare a Brescia dal 4 al 6 marzo: i migliori eventi del weekend

Ritornano questa domenica le attesissime “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali”, che ad ogni edizione permettono a migliaia di visitatori di scoprire le bellezze storiche e artistiche della pianura lombarda: 24 i manieri e borghi fortificati, sparsi in tutta la regione che non aspettano altro che essere visitati (e ammirati).

Ma questo è solo uno dei tanti eventi in programma: il weekend sarà caratterizzato da diversi mercatini dell'antiquariato, tra i quali il celebre "Remember Vintage" di Villa Fenaroli, prestigiosa dimora del '700, con espositori non solo di abbigliamento e di accessori vintage, ma anche di oggetti di modernariato, pezzi di arredamento d'epoca, autoproduzioni e remake.

Per gli amanti della cultura, non mancheranno le visite guidate dalla città al lago di Garda, dove – a Desenzano – verrà inoltre inaugurata una bellissima mostra fotografica: "Humans. Storie e immagini del nostro tempo", un percorso narrativo fatto di persone e comunità alle prese con le grandi sfide della contemporaneità. Per mezzo di immagini di grande impatto emotivo, 40 autori internazionali ci porteranno a scoprire i nostri simili, abitanti del nostro stesso pianeta, oltre il campo visivo della quotidianità.



L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!