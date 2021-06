Cosa fare a Brescia dal 4 al 6 giugno: i migliori eventi del weekend

Tutte le migliori proposte in città e in provincia

Il weekend in arrivo propone iniziative di tutti i tipi, dagli appuntamenti più celebri - come la Grande Notte del Jazz o il Brescia Photo Festival - a quelli un po' meno famosi, come mercatini vintage ed enogastronomici, ma sempre di grande richiamo quando arriva la bella stagione. Non mancheranno poi mostre, visite guidate, passeggiate tra parchi, limonaie e giardini.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!