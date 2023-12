I bresciani si preparano a festeggiare al meglio l'arrivo del nuovo anno, con tanti eventi nei teatri e nelle piazze, tra concerti, dj set e – naturalmente – i tradizionali fuochi d'artificio, anche sul lago. In città, musica e divertimento in castello, mentre in piazza Loggia è in programma il classico concertone che quest'anno vedrà protagonista Mr.Rain.

Nel weekend non mancheranno anche gli appuntamenti culturali, con bellissime mostre ed esposizioni di presepi (quello meccanico di Manerba è davvero unico), le piste di pattinaggio sul ghiaccio e le giostre per i più piccoli, mentre – in alcuni comuni – continueranno i tradizionali mercatini di Natale.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!?