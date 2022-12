Cosa fare a Brescia nel weekend di Capodanno 2023: tutti i migliori eventi

La provincia di Brescia si prepara a festeggiare al meglio l'arrivo del nuovo anno. Dopo la fine delle restrizioni dovute al covid, per la notte di San Silvestro tornano gli eventi in piazza: concerti, dj set e – naturalmente – i tradizionali fuochi d'artificio.

Nel weekend non mancheranno anche gli appuntamenti culturali, soprattutto in città: fino al 1° gennaio, l'ingresso ai musei civici sarà gratis per i visitatori nati e/o residenti a Brescia; al Museo di Santa Giulia la gratuità si estenderà anche alla mostra "La città del Leone. Brescia nell’età dei comuni e delle signorie". Domenica, inoltre, è in programma il bellissimo concerto di Capodanno dell'Auditorium San Barnaba, con la performance di Brescia Sinfonietta.

Sempre in città, per i più piccoli la giostra dei cavalli d'epoca e la pista di ghiaccio resteranno allestite in piazza Mercato. La giostra sarà aperta dalle 10 alle 20, mentre la pista sarà accessibile dalle 10.30 alle 23.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon anno a tutti!