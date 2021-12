Cosa fare a Brescia dal 31 dicembre al 2 gennaio: gli eventi del weekend di Capodanno

Causa le restrizioni dovute al coronavirus, sono ormai pochi gli eventi 'superstiti' per festeggiare l'arrivo del nuovo anno: a Brescia città, però, il comune ha organizzato una serie di appuntamenti musicali, con concerti in location davvero stupende.



Non mancheranno, inoltre, gli appuntamenti per divertirsi nel weekend del 1° e 2 gennaio, per chi ha deciso di restare a casa e di passare la notte di San Silvestro in compagnia di familiari e amici più stretti; che, dopotutto, è anche una scelta di responsabilità.



Sabato e domenica continueranno così mostre, presepi, attività natalizie e le tradizionali piste di pattinaggio sul ghiaccio.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!

Capodanno

Weekend