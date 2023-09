Dalle sagre ai mercatini, dalla Fiera del Libro alla Festa di Aquiloni: sono tanti gli eventi che renderanno speciale il weekend in arrivo, che sarà inoltre caratterizzato dal bel tempo e da temperature se non estive, poco ci manca. L'occasione perfetta, dunque, per divertirsi con i tanti appuntamenti all'aria aperta e per godere le bellezze del nostro territorio in compagnia di familiari e amici.



L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città ", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon anno a tutti!