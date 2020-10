Cosa fare a Brescia dal 30 ottobre al 1° novembre: i migliori eventi del weekend

Escursioni a piedi e in barca, Halloween per i più piccoli, mostre e visite guidate: sarà un weekend di Ognissanti un po' diverso, quello in arrivo questa settimana. A causa delle nuove restrizioni per il contenimento della pandemia, molti eventi sono saltati, ma – tuttavia – non mancheranno tante belle attività all'aperto e opportunità per scoprire il nostro patrimonio storico-culturale, mentre nei ristoranti a pranzo continuano le rassegne enogastronomiche.

Come ogni settimana, Bresciatoday ha scelto i migliori eventi apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon weekend a tutti!

Gli eventi

- Tremosine: Sentieri dei Sapori

Escursione e tante specialità culinarie

- Lago di Garda: Tour dei castelli in barca

La notte di Halloween sulle onde del lago

- Paitone: Oc de San Martì

Nei ristoranti i menù per il mese dell'oca

- San Zeno Castagne, Bardolino & Monte Veronese

Sapori autunnali nei ristoranti aderenti

- Brescia: Raffaello. L'invenzione del divino pittore.

Mostra al Museo di Santa Giulia

- Sentiero Busatte Tempesta: "Sospesi sul Lago di Garda"

Escursione organizzata sull'Alto Garda

- Brescia: "Testa di zucca" al Museo di Santa Giulia

Evento per famiglie con bambini

- Palazzo Martinengo: apertura spazi archeologici

Visita a un gioiello nascosto di Brescia

- Brescia: "Creature mostruose" alla Pinacoteca Tosio Martinengo

Evento per famiglie con bambini

- Brescia: "Quello che le statue non dicono"

Tour di Halloween notturno

- Trezzo sull'Adda: visita notturna al Castello

Visita 'horror' per la notte di Halloween

- Cellatica: Casa Museo della Fondazione Zani

Visita a un tesoro d'arte e bellezza

- Brescia: "Le antenne di Tangeri guardano il mare"

Mostra allo spazio Bunkervik

- Valcamonica: Alla scoperta del Lago Moro

Escursione con l'associazione Gite in Lombardia

- Serle: Profumo di Spiedo

In osterie e ristoranti il piatto tipico bresciano

- Limone: Visite alla limonaia del Castel

Il fascino delle antiche limonaie sul Garda

- Brescia: Juan Navarro Baldeweg al Capitolium

Mostra sul celebre architetto e scultore

- Soncino: Quattro passi nel borgo

Visite al meraviglioso borgo medioevale